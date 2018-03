Alfaro presume de huerta durante esta Semana Santa

MÁS DE 2.000 VISITAS EN LA EDICIÓN DE 2017

La Semana Santa Verde de Alfaro está, poco a poco y de forma constante, calando en la agenda de todos aquellos que buscan destinos cercanos durante la Semana Santa. O al menos así lo reflejan los datos que maneja actualmente el Ayuntamiento de Alfaro. Es la propia alcaldesa, Yolanda Preciado la que esta misma semana aseguraba que «durante la última edición, la del año pasado, 2.000 personas se pasaron por nuestra oficina de turismo para preguntar cuestiones concretas en relación a las posibilidades que ofrecía Alfaro durante esos días». Información concreta e in situ que no todos los visitantes reclaman cuando acuden hasta una ciudad que desean conocer. «Somos conscientes de que nos visitaron más personas durante la Semana Santa. Los datos oficiales son 2.000 personas, pero fueron más porque a día de hoy con los móviles y las aplicaciones no todos los turistas pasan por las oficinas de turismo», explica.